Memorial Martyr Message : गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती पर पुस्‍तक का विमोचन, बलिदान को किया याद: रवनीत सिंह बिट्टू

दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती पर पुस्तक विमोचन
Nov 17, 2025, 04:39 AM
नई दिल्‍ली: दिल्‍ली में गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और मंत्री आशीष सूद ने शिरकत की। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर से जुड़ी पुस्‍तक का विमोचन किया गया।

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आज एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ। इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर से जुड़ी कई जानकारियां साझा की गईं कि उन्होंने कैसे बलिदान दिए, कैसे शहादत प्राप्त की, और कैसे काम किया। उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई और इस बात पर जोर दिया गया कि सभी बच्चों को उनके जीवन और विरासत के बारे में जानना चाहिए।

इसके बाद, रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में लिखा, "हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी पर पुस्तक विमोचन का हिस्सा बनकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। यह पुस्तक मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गुरु के अद्वितीय बलिदान की याद दिलाती है।

वहीं, मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष में देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रख्यात विद्वान एवं पूर्व कुलपति डॉ. अग्निहोत्री ने 80-85 पृष्ठों की एक पुस्तक में गुरु महाराज की शहादत का वर्णन किया है, जिसमें पहले अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक इस 350वें वर्ष में एक दूरगामी संदेश देगी। दिल्‍ली सरकार मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता के नेतृत्‍व में 5 लाख पुस्तकें गुरु महाराज की शहीदी यात्रा मार्ग पर जितने गुरुद्वारे हैं, उन सब गुरुद्वारों से परिचित कराने के लिए इस पुस्‍तक को युवाओं में वितरित करने वाली है।

मंत्री आशीष सूद ने एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, "आज ‘हिंद की चादर नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी’ पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमें सदैव त्याग, सत्य और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। यह कृति उनके अद्वितीय जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है।

--आईएएनएस

 

 

Religious HistoryGuru Teg Bahadurcultural heritageBook LaunchDelhi eventCentral MinistersIndian Traditions

