Guru Nanak Dev Ji : पटना सिटी गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव की धूम, गुरुद्वारा समिति अध्यक्ष ने कहा-सभी धर्मों के लोगों ने लिया आशीर्वाद

पटना: गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा में बुधवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया।

गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रकाश पर्व पर इस बार श्रद्धालुओं का जुड़ाव और भी बढ़ा है। समिति ने खुशी जताई कि प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेता सिख समाज और गुरुओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। प्रबंधन ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और नेता भी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं और गुरु महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं।

समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने आईएएनएस से कहा, "गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मैं दुनिय भर के सिख भाइयों-बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा में दर्शन करने आ रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी गुरुद्वारा पहुंची। अन्य धर्मों से भी लोग यहां आकर गुरु महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि मंगलवार को नगर कीर्तन की शुरुआत हुई थी, जिसके साथ ही प्रकाश पर्व के कार्यक्रमों का औपचारिक आरंभ हो गया था। बुधवार को पूरे दिन गुरुद्वारे में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और शाम में विशेष कीर्तन का कार्यक्रम होगा। रात तक गुरुद्वारा परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण रहने की उम्मीद है।

गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने भी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पटना साहिब पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म स्थान पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया था। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में गुरु घर से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं। उनके दिल में सिख धर्म के प्रति जो सम्मान और प्रेम है, उससे पूरे देश को गर्व महसूस होता है।"

उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी गुरुद्वारा में धार्मिक उत्साह अपने चरम पर है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है।

