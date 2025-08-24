भारत समाचार

Guru Granth Sahib Prakash Parv: श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर श्री हरमंदिर साहिब पर श्रद्धालुओं का तांता लगा

हरमंदिर साहिब में श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मनाया गया
Aug 24, 2025, 06:08 AM
अमृतसर: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व रविवार को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने के लिए पहुंचे।

विश्व के धार्मिक ग्रंथों में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब संपूर्ण मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने वाला पवित्र ग्रंथ है, जिसमें हर धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों के लिए साझी शिक्षाएं अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी मानवता को सृष्टिकर्ता से जुड़ने और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है, साथ ही समानता और सद्भाव का संदेश भी देती है।

रविवार को गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। शिरोमणि कमेटी हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी।

इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिरोमणि कमेटी हर साल की तरह इस साल भी प्रथम प्रकाश पर्व के अवसर पर आज खालसाई जाहो-जलाल के साथ गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व के अवसर पर इससे पहले शुक्रवार को गुरुद्वारा रामसर साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब शुरू हुआ था। वहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित इस पाठ का भोग रविवार यानी आज लगेगा। इस दौरान श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में फूलों से भव्य सजावट की गई है, जिससे गुरुद्वारे का बेहद मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है।

श्री दरबार साहिब के मैनेजर भगवंत सिंह धगेड़ा के अनुसार, भोग के बाद गुरुद्वारा रामसर साहिब से नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो श्री अकाल तख्त साहिब पर खत्म होगा। समारोह की तैयारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की देखरेख में पूरी हुई है। प्रबंधकों ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की थी।

 

