Guru Gobind Singh Jayanti : गुरु गोबिंद सिंह की गुरुगद्दी दिवस: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी शुभकामनाएं

नेताओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुगद्दी दिवस पर नमन और शुभकामनाएं दीं
Nov 23, 2025, 05:50 AM
गुरु गोबिंद सिंह की गुरुगद्दी दिवस: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी शुभकामनाएं

चंडीगढ़: साहिब-ए-कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व व गुरुगद्दी दिवस के पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धा का माहौल है। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी शुभकामनाएं दीं। सीएम मान ने लोगों से गुरु साहिब की शिक्षाओं पर भी चलने का आह्वान किया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "साहिब-ए-कमाल, बादशाह दरवेश, धन धन साहिब, गुरु की जयंती पर आप सभी को लाखों-करोड़ों बधाई। आइए हम दसवें गुरु की अनमोल शिक्षाओं पर चलें, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी।"

पटियाला सांसद परनीत कौर ने लिखा, "साहिब-ए-कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुगद्दी दिवस पर सभी को लाखों-करोड़ों बधाई। सिख समुदाय की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले दसवें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को मेरा कोटि-कोटि नमन।"

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लिखा, "खालसा पंथ के निर्माता, साहिब-ए-कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरु दिवस के शुभ अवसर पर सभी अनुयायियों को बधाई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बनाकर सिख पंथ को एक अलग पहचान दी और हमेशा ज़ुल्म से लड़ने का पाठ पढ़ाया। गुरु साहिब जी की जीवन कहानी, भजन और शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहेंगी।"

आम आदमी पार्टी पंजाब ने लिखा, "साहिब-ए-कमाल, धन्य श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें गुरुगद्दी दिवस के मौके पर, गुरु के चरणों में हज़ार बार नमन। तलवार की धार पर खालसा पंथ बनाने वाले कलगीधर पातशाह जी की गुरुगद्दी से दुनिया ने सच की स्थापना का एक अहम दौर देखा।"

दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिदर सिंह सिरसा ने लिखा, "दसवें सिख, साहिब-ए-कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुगद्दी दिवस के अवसर पर पूरे सिख जगत को बधाई।"

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा, "साहिब-ए-कमाल, खालसा पंथ के संस्थापक, महान योद्धा एवं धर्मरक्षक सिख कौम के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुगद्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।"

--आईएएनएस

 

 

