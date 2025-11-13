भारत समाचार

Bhavantar Scheme : गुना में 1,621 किसानों को भावांतर योजना का मिला लाभ, अन्‍नदाता बन रहे आर्थिक रूप से सशक्‍त

गुना में किसानों को भावांतर योजना का लाभ, सैकड़ों किसानों ने जताया आभार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 12:24 PM
गुना में 1,621 किसानों को भावांतर योजना का मिला लाभ, अन्‍नदाता बन रहे आर्थिक रूप से सशक्‍त

गुना: मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सोयाबीन उत्पादकों के लिए भावांतर योजना के तहत 1.33 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। इसी क्रम में गुना में जिला स्तरीय कार्यक्रम नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी कार्यालय में आयोजित किया गया।

इस दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, विधायक गुना पन्नालाल शाक्य, अधिकारी-कर्मचारी और अन्य जनप्रतिनिधि एवं भावांतर योजना के हितग्राही किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्याल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सीएम मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया। प्रथम चरण में हमारे जिले के 1,621 किसानों को इसका लाभ मिला है। सभी किसान बहुत खुश हैं और सीएम मोहन यादव का आभार भी जता रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भारी संख्‍या में किसान एकत्र हुए थे। गुना में करीब 40 प्रतिशत किसानों के द्वारा मंडी में उत्‍पाद बेचा जा चुका है।

गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की कई ऐसी योजना चल रही हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते और लाभ भी नहीं ले पाते। जब से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनी है, तब से भावांतर योजना चल रही है। स्वतंत्रता के पहले भी ऐसी सरकार नहीं रही होगी, जो मौजूदा सरकार जनता के लिए काम कर रही है। गाय भी खेती और कृषि का अंग है, भावांतर का जो पैसा किसानों को मिल रहा है, उसमें से कुछ पैसा किसान भाई गाय की सेवा में भी लगा दें।

भारतीय किसान संघ गुना के जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह दांगी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सीएम की भावांतर योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी। यह योजना बहुत अच्‍छी है। इस योजना का विस्‍तार होना चाहिए और इसे बंद नहीं करना चाहिए।

किसान घनश्याम सिंह रघुवंशी ने कहा कि भावांतर योजना अन्‍नदाताओं के हित में है। इससे उनको आर्थिक मदद मिल रही है।

--आईएएनएस

 

 

Bhavantar SchemeGovernment assistanceMadhya Pradesh NewsSoybean growersAgriculture Supportrural economyFarmer Welfare

Related posts

Loading...

More from author

Loading...