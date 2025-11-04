Gumla Murder Case : युवक ने नाबालिग को कुल्हाड़ी से काट डाला

गुमला: झारखंड के गुमला जिले में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। रायडीह थाना क्षेत्र के पुराना रायडीह गांव में 19 वर्षीय सुमन यादव ने नाबालिग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, मृतका गर्भवती थी।

नाबालिग मूलरूप से छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ की रहने वाली थी। वह पिछले एक सप्ताह से आरोपी सुमन यादव के साथ उसके घर पर रह रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, मंगलवार की सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद उसने भागने की कोशिश भी नहीं की और घर के भीतर ही बैठा रहा।

सूचना मिलते ही रायडीह थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। उसने बताया कि उसे नाबालिग को घर में रखने को लेकर आत्मग्लानि हो रही थी और गुस्से में आकर उसने यह कदम उठा लिया। आरोपी की मां ने पुलिस को बताया कि बेटा पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहा था और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी।

गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों के अनुसार, लड़की के गर्भवती होने के बाद परिवार और समाज के दबाव से युवक तनाव में था। पुलिस हत्या के पीछे के सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है। रायडीह थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है। घटना के बाद इलाके में मातम और दहशत का माहौल है।

--आईएएनएस