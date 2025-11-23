भारत समाचार

Gulf Air Flight : हैदराबाद जा रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में उतारा गया विमान

Nov 23, 2025, 03:28 PM
हैदराबाद: बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की गई।

फ्लाइट जीएफ274 में कुल 154 यात्री सवार थे। हैदराबाद एयरपोर्ट को रविवार तड़के करीब 3 बजे ईमेल के जरिए सूचना मिली कि विमान में बम लगाया गया है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं।

बहरीन से यह विमान शनिवार रात 10:20 बजे उड़ान भरा था और इसे रविवार सुबह 4:55 बजे हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे मुंबई की ओर मोड़ दिया गया।

सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को उड़ान की अनुमति दी गई और यह सुबह 11:31 बजे हैदराबाद पहुंचा।

गल्फ एयर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि "बहरीन से हैदराबाद जा रही फ्लाइट जीएफ274 को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मुंबई में उतारा गया। विमान सुरक्षित उतरा और सभी सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी।"

हैदराबाद एयरपोर्ट पर इससे पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं।

जून में फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा की फ्लाइट को भी बम धमकी मिलने पर वापस जर्मनी लौटना पड़ा था।

उसी महीने बेगमपेट एयरपोर्ट पर भी बम की झूठी धमकी मिली थी। हालांकि, जांच के बाद इसे फर्ज़ी पाया गया।

बेगमपेट एयरपोर्ट वर्तमान में केवल चार्टर्ड और मिलिट्री उड़ानों के लिए उपयोग किया जाता है।

 

 

