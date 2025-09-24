PM Modi Meeting : गुलाब चंद कटारिया ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति तथा क्षेत्र की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं से पीएम मोदी को अवगत कराया।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद किए जा रहे उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बहाल करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी रोग नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने में राज्य मशीनरी और स्वयंसेवी संगठनों के समन्वित प्रयासों पर पीएम मोदी को जानकारी साझा की।

गुलाब चंद कटारिया ने पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और विकास संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा की।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इन संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योग इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों।

उन्होंने एंटी-ड्रोन सिस्टम और हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता बढ़ाने की भी बात कही।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पीएम मोदी को पंजाब और चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थानों को एनएएसी मान्यता से जोड़कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने राज्य में चल रहे नशामुक्ति जागरूकता अभियानों का भी विवरण साझा किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देना है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) की तर्ज पर एक "गिफ्ट सिटी" स्थापित करने के विचार पर भी चर्चा की।

उन्होंने नई खेल नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए। यहां से निकली हुई तमाम प्रतिभा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रही है।

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चंडीगढ़ में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति के बारे में भी जानकारी दी।