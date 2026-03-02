Gujarat Urban Development News : गुजरात शहरी विकास मिशन को मिलेगा ‘बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट अवॉर्ड’

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। इसके लिए गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) बड़े शहरों के साथ-साथ राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उचित आयोजन के जरिए नागरिकों की सुख-सुविधाओं को बेहतर बना रहा है।

शहरी विकास के लिए राज्य सरकार के आयोजन को ध्यान में रखते हुए इंडिया वाटर फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ) ने गुजरात की 156 नगर पालिकाओं में सीवर नेटवर्क की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के लिए बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए ‘बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट अवॉर्ड’ प्रदान करने की घोषणा की है।

राज्य सरकार के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग मंत्री कनुभाई देसाई के दिशा-निर्देश में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कर टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया गया है। राज्य की नगर पालिकाओं में सीवर नेटवर्क का रखरखाव और बेहतर तरीके से हो रहा है और पानी के पुनः उपयोग के कारण लाखों लीटर पानी को बचाने में भी सफलता मिली है। टेक्नोलॉजी के समन्वय से कामकाज का और भी अच्छी तरह से निरीक्षण संभव हो पाया है। इस प्रकार, पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास के विजन को सार्थक बनाया जा रहा है।

राज्य सरकार के इस कार्य को ध्यान में लेकर बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का जूरी अवॉर्ड दिया गया है। इंडिया वाटर फाउंडेशन की ओर से 6 और 7 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवॉर्ड्स और कॉन्क्लेव 2026 के दौरान जीयूडीएम को ‘बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट अवॉर्ड’ दिया जाएगा।

