Gujarat Rain: सीएम भूपेंद्र पटेल ने बारिश में फसलों के नुकसान को लेकर की बैठक, सर्वेक्षण के आदेश

गांधीनगर: गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों में पिछले दिनों बेमौसम बारिश के कारण हुई फसलों की बर्बादी और नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण करने और किसानों के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और मौसम में आए बदलाव के कारण कृषि फसलों को हुए नुकसान के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाई है और इस आपदा की घड़ी में धरतीपुत्रों के साथ खड़े रहने के निर्देश दिए हैं।

इस वर्ष राज्य में यह बेमौसम बारिश असामान्य परिस्थितियों में हुई है। परिणामस्वरूप, किसानों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है और राज्य सरकार पूरी तरह से किसान-हितैषी दृष्टिकोण के साथ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में जहां राज्य में पिछले दो दशकों में ऐसी बेमौसम बारिश नहीं हुई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इस वर्ष ऐसी बारिश से किसानों को हुए नुकसान की तत्काल समीक्षा और सर्वेक्षण करने तथा भूमिपुत्रों को यथासंभव उदार सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि फसलों को हुए नुकसान के सर्वेक्षण सहित अन्य मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए और संबंधित जिलों में हुए नुकसान का विवरण दिया।

मुख्य सचिव एमके. दास, कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजू शर्मा, राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. जयंती रवि, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव टी. नटराजन, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रमुख सचिव अवंतिका सिंह, और सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी इस उच्च स्तरीय बैठक में उपस्थित थे।