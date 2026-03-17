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NCP Candidate : उमरेठ विधानसभा उपचुनाव में एनसीपी जयंत पटेल 'बॉस्की' को मैदान में उतारेगी

उमरेठ उपचुनाव के लिए एनसीपी ने जयंत पटेल बोस्की के नाम की सिफारिश की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 17, 2026, 04:03 AM
गुजरात: उमरेठ विधानसभा उपचुनाव में एनसीपी जयंत पटेल 'बॉस्की' को मैदान में उतारेगी

आनंद: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के उमरेठ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए वरिष्ठ नेता जयंत पटेल बोस्की को अपना उम्मीदवार प्रस्तावित किया है, पार्टी नेताओं ने सोमवार को इसकी पुष्टि की।

आईएएनएस से बात करते हुए राज्य एनसीपी अध्यक्ष निकुल सिंह तोमर ने कहा कि राज्य नेतृत्व ने इस सीट के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी और इसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को विचार के लिए भेज दिया था।

तोमर ने आगे कहा कि उमरेठ विधानसभा सीट के लिए जयंत पटेल बोस्की का नाम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य नेतृत्व की ओर से हमने उनका नाम भेजा है।

उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा और अगले कुछ दिनों के भीतर इसकी उम्मीद है। अंतिम निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड के पास है। पार्टी बोर्ड से दो से तीन दिनों के भीतर निर्णय लेने की उम्मीद है।

तोमर ने पटेल को एक अनुभवी राजनीतिज्ञ बताया और कहा कि एनसीपी उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने का इरादा रखती है।

उन्होंने कहा कि वे दो बार विधायक रह चुके हैं। वे पांच बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं और हम भी उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे।

तोमर ने आगे कहा कि एनसीपी नेतृत्व राज्य में आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारियों पर भी साथ साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि राज्य नेतृत्व ने एक नाम तय कर लिया है। अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल, यह नाम केवल प्रस्तावित है, अंतिम नहीं।

श्रीवास्तव ने गठबंधन को लेकर एनसीपी की स्थिति भी स्पष्ट की।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन की बात करें तो, हमारा उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए और महाराष्ट्र में। किसी अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है।

--आईएएनएस

 

 

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