गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव, हार के साथ शून्य पर सिमट जाएगी कांग्रेस

गांधीनगर: भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। आयोग के अनुसार 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे।

गुजरात से राम हरजी मोकरिया, अमीन नरहरी हिरा, गोहिल शक्ति सिंह और रमीलाबेन बारा का कार्यालय 21 जून को समाप्त हो रहा है। इस कारण सभी चार सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। अभी 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि तीन सीटों पर भाजपा का कब्जा है। शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब गुजरात से राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं होगा।

हालांकि, 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की संभावना है। विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से सभी चारों सीटें भाजपा जीत सकती है। इस स्थिति में गुजरात राज्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिध नहीं होगा।

संख्याबल के हिसाब से भाजपा के पास अभी 162 विधायक हैं। दो अन्य निर्दलीय विधायकों का भी पार्टी को समर्थन है। वहीं, राज्य में कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से एक और आम आदमी पार्टी से 4 विधायक हैं, जिनमें से एक को निष्कासित किया जा चुका है।

गुजरात के अलावा, 9 अन्य राज्यों की 20 सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव की घोषणा की गई है। जून-जुलाई 2026 में 10 राज्यों से कुल 24 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है।

घोषणा के अनुसार, अधिसूचना जारी करने की तिथि 1 जून 2026, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026, नामांकनों की जांच 9 जून 2026, उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून 2026, और मतदान की तिथि 18 जून 2026 (गुरुवार) तय की गई है। मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देशों वाले बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

जारी सूची में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 3, मणिपुर से 1, मेघालय से 1, राजस्थान से 3, अरुणाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 और मिजोरम से 1 सदस्य शामिल हैं। अधिकांश सदस्यों का रिटायरमेंट 21 जून को हो रहा है, जबकि कर्नाटक के कुछ सदस्य 25 जून और मिजोरम के सदस्य का 19 जुलाई को कार्यकाल पूरा होगा।

इस सूची में शामिल प्रमुख नामों में आंध्र प्रदेश से अयोध्या रामि रेड्डी आल्ला, नाथवानी परिमल, पिल्ली सुभाषचंद्र बोस और साना सतीश बाबू; गुजरात से राम हरजी मोकरिया, अमीन नरहरी हिरा, गोहिल शक्ति सिंह और रमिलाबेन बारा; मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं।

इनके अलावा मणिपुर से महाराजा सनाजाओबा लैशेम्बा, मेघालय से वानवेइरोय खार्लुखी, राजस्थान से नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह, अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया, कर्नाटक से नारायण कोरगप्पा, इरन्ना कदादी, एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मिजोरम से के वानलालवेना सदस्य शामिल हैं।

--आईएएनएस

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