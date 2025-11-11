भारत समाचार

Gujarat Alert : दिल्ली धमाके के बाद गुजरात पुलिस हाई अलर्ट पर, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

दिल्ली धमाके के बाद गुजरात हाई अलर्ट पर, डीजीपी ने जारी की गाइडलाइन
Nov 11, 2025, 04:27 AM
दिल्ली धमाके के बाद गुजरात पुलिस हाई अलर्ट पर, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

अहमदाबाद: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए घातक विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाके के बाद गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कहा कि विस्फोट के सटीक कारण की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य पुलिस बल उच्च स्तर की सतर्कता बरत रहा है।

दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद डीजीपी ने कहा किदिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिर भी गुजरात पुलिस सतर्क और हाई अलर्ट पर है।

उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय अधिकारियों को देने की अपील की। डीजीपी ने गाइडलाइन जारी कर कहा कि मैं सभी नागरिकों से सतर्क रहने और कुछ भी संदिग्ध दिखाई देने पर स्थानीय पुलिस को सूचित करने का आग्रह करता हूं। कृपया अफवाहों से दूर रहें और केवल सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें।

बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और पूरी स्थिति की जानकारी ली। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से बात की। उन्होंने खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका से भी अपडेट लिया। इसके बाद, अमित शाह ने एनआईए के डीजी सदानंद वसंत दाते से बात की और उन्हें तुरंत एनआईए की टीम मौके पर भेजने का आदेश दिया।

हादसे में घायल सभी लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना को आतंकी हमला बताया जा रहा है। हालांकि, इस बारे में पुलिस या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह घटना हुई। धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है।

--आईएएनएस

 

 

