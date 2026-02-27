भारत समाचार

Gujarat Natural Farming Exhibition : प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात विधानसभा परिसर में लगाई प्रदर्शनी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया उद्घाटन

रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा परिसर में 9 स्टॉल
Feb 27, 2026, 05:34 PM
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात विधानसभा परिसर में लगाई प्रदर्शनी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया उद्घाटन

गांधीनगर: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को गुजरात विधानसभा परिसर में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य किसानों और आम जनता को रासायनिक मुक्त कृषि के प्रति जागरूक करना है। विधानसभा परिसर में प्राकृतिक कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले कुल नौ स्टॉल लगाए गए थे।

इस प्रदर्शनी का आयोजन किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और बिना आर्टिफिशियल इनपुट के उगाई गई उपज की डाइवर्सिटी और क्वालिटी को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी, कृषि मंत्री जीतू वाघानी और संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल मौजूद थे। राज्य भाजपा अध्यक्ष और विधायक जगदीश विश्वकर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उद्घाटन के बाद राज्यपाल और वहां मौजूद लोगों ने स्टॉलों का दौरा किया और प्रदर्शित उत्पादों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले प्रगतिशील किसानों से बातचीत की और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। हिस्सा लेने वाले स्टॉलों में कामधेनु नेचुरल एंड प्राकृतिक कृषि फार्म, अदेसर एरिया फार्म प्रोड्यूस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, रामीबा एंड रामाबा नेचुरल फार्म, नीर नेचुरल फार्म, और प्रतेनमा नेचुरल फार्म शामिल थे।

इसके अलावा, आणंद और नवसारी के कृषि संस्थानों के साथ-साथ सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती से संबंधित अपनी पहलों और उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का पालन करने वाले किसानों को राज्य के विधानमंडल परिसर में सीधे अपने उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, जिससे इस क्षेत्र में चल रहे प्रयासों पर ध्यान आकर्षित किया जा सके।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती और ग्रामीण कृषि विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की वकालत करने के लिए गुजरात और उसके बाहर व्यापक यात्राएं करते रहे हैं। उन्होंने बार-बार किसानों को रासायनिक कृषि से दूर हटकर ऐसी पद्धतियों की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है जो मिट्टी स्वास्थ्य, जल संसाधनों और जन कल्याण की रक्षा करती हैं।

--आईएएनएस

 

 

