National Unity Day Preparations : गुजरात पुलिस प्रमुख ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की

अहमदाबाद: गुजरात पुलिस प्रमुख ने रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती और आगामी राष्ट्रीय एकता दिवस (30-31 अक्टूबर) के भव्य समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुजरात के एकता नगर स्थित वीवीआईपी सर्किट हाउस में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विकास सहाय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समारोह में उपस्थिति को देखते हुए व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थागत तैयारियों की समीक्षा की गई।

इस दौरान डीजीपी सहाय को पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पुलिस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रेंज और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

बैठक में डीजीपी सहाय ने वीवीआईपी मेहमानों के आवास क्षेत्रों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर और परेड ग्राउंड के आसपास उच्च स्तर की सुरक्षा, स्वच्छता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह के केंद्र बिंदु 'एकता परेड' से जुड़ी सभी तैयारियों का निष्पादन दोषरहित हो।

जिला पुलिस अधीक्षक विशाखा दुबे ने दो दिवसीय सुरक्षा तैनाती योजना पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, अतिथियों के आवागमन, पार्किंग, वाहन मार्ग, और बस-कार सेवाओं की रूपरेखा बताई गई।

बैठक में सड़क एवं भवन, विद्युत, अग्निशमन, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास और पर्यटन विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने समारोह में भाग लेने वाले वीआईपी, एलबीएसएनएए के प्रशिक्षुओं और नागरिकों के ठहरने, भोजन और यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

पर्यटन, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के विभागों ने आगामी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कलाकारों के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी साझा की।

समग्र तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए डीजीपी सहाय ने जिला प्रशासन और आयोजन समितियों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही परेड ग्राउंड के अपने पूर्व निरीक्षण के आधार पर कुछ मामूली सुधार के सुझाव भी दिए।

बैठक में वडोदरा रेंज के आईजी संदीप सिंह, बीएसएफ अधिकारी भूपेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर एसके मोदी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सीईओ अमित अरोड़ा, जिला विकास अधिकारी आरवी वाला, परियोजना प्रशासक अंचू विल्सन, उप वन संरक्षक अग्निश्वर व्यास, अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल बामनिया सहित समिति के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।