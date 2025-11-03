Smart Anganwadi Gujarat : सावली का स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बना मिसाल, बच्चों को मिल रही आधुनिक शिक्षा

भारत समाचार

Nov 03, 2025
वडोदरा : सावली का स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बना मिसाल, बच्चों को मिल रही आधुनिक शिक्षा

वडोदरा:  गुजरात के वडोदरा जिले की सावली तालुका में नमिसारा गांव का आंगनवाड़ी केंद्र आज सुविधाओं और शिक्षा के मामले में निजी प्ले स्कूलों को मात दे रहा है।

इस आंगनवाड़ी केंद्र को महिंद्रा एक्सेलो और यूनाइटेड-वे ऑफ वडोदरा की सीएसआर पहल के तहत विकसित किया गया है। इस स्मार्ट आंगनवाड़ी पर नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा और डे-केयर के लिए स्मार्ट टीवी से लेकर पोषण युक्त भोजन तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आईसीडीएस की प्रोग्राम ऑफिसर सावित्री ए. नाथजी ने कहा कि बच्चे डिजिटल माध्यम से भी सीख सकें, इसलिए आंगनवाड़ी में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया गया है। इसमें एक पेन ड्राइव भी है। इसके माध्यम से बच्चों को कहानियां, नर्सरी राइम्स और कविताओं के ऑडियो वीडियो दिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे देखकर भी सीखें और सुनकर भी सीखें।

पहले इस आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन स्मार्ट आंगनवाड़ी बनने के बाद बच्चों की उपस्थिति सौ प्रतिशत हो गई है।

ऑफिसर सावित्री ए. नाथजी ने कहा कि नमिसारा-1 के आंगनवाड़ी में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से अब अभिभावक भी अपने बच्चों को बड़ी खुशी से यहां भेजते हैं। आंगनवाड़ी में अब लगभग 100 प्रतिशत उपस्थिति रहती है।

अभिभावकों के मुताबिक, बच्चों को यहां पौष्टिक आहार से लेकर मॉडर्न एजुकेशन तक सारी सुविधाएं मिलती हैं और वे घर से खुशी-खुशी स्कूल जाते हैं।

अभिभावक अफरोज बानो चौहान ने कहा कि बच्चों को बाल मंदिर में जो सिखाया जाता है, वे सबकुछ बोलकर पढ़ते हैं। यहां उन्हें अच्छा खाना मिलता है, उन्हें दूध और फल सहित सभी व्यंजन मिलते हैं। मेरी लड़की घर आकर पढ़ती है। उसे केंद्र में सब कुछ सिखाया जाता है। वह सब कुछ समझती है।

नमिसारा गांव का यह स्मार्ट आंगनवाड़ी पूरे जिले में एक मिसाल बन गया है। यहां न केवल छोटे बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की ठोस नींव भी रखी जा रही है।

 

 

