Gujarat MLA News : गुजरात भाजपा विधायक गोविंद परमार का निधन, पार्टी नेताओं ने शोक व्यक्त किया

आनंद: गुजरात के आनंद जिले के उमरेठ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गोविंद परमार का शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया।

वे 82 वर्ष के थे। पार्टी नेताओं के अनुसार, परमार लंबे समय से अस्वस्थ थे और आनंद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर से राज्य भर के राजनीतिक नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं, विशेषकर आनंद जिले और उमरेठ क्षेत्र के लोगों ने शोक व्यक्त किया।

1943 में जन्मे परमार एक साधारण परिवार से थे और चारोतर क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों से गहरे संबंध रखने वाले एक जमीनी स्तर के राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते थे।

उन्होंने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की और फिर अपना जीवन जनसेवा और राजनीति को समर्पित कर दिया।

परमार 2017 के चुनावों में उमरेठ निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कपिलाबेन चावड़ा को 1,883 वोटों के अंतर से हराकर सदन में अपना पहला कार्यकाल हासिल किया।

उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में यह सीट बरकरार रखी और 95,639 वोट प्राप्त करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत पटेल को 26,717 वोटों से हराया।

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भाजपा अध्यक्ष और विधायक जगदीश विश्वकर्मा ने परमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

विश्वकर्मा ने एक बयान में कहा कि उमरेठ के लोकप्रिय विधायक गोविंदभाई परमार के दुखद निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें।

परमार का राजनीतिक करियर जमीनी स्तर की राजनीति से जुड़ाव और स्थानीय समुदायों के साथ घनिष्ठ संबंधों से चिह्नित था।

आनंद जिले और उमरेठ क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उनके परिवार में उनके सदस्य हैं। उनके निधन से उमरेठ विधानसभा सीट रिक्त हो गई है।

