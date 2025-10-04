Mission Bal Varta Gujarat : मेहसाणा के बच्चों की कहानियां जल्द होंगी प्रकाशित, पढ़ाई और लेखन को मिली नई दिशा

मेहसाणा: स्कूली बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और निखारने के मकसद से गुजरात सरकार मिशन बाल वार्ता कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत मेहसाणा जिले के खेरवा क्लस्टर में सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बीच कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से कई बच्चों की कहानियों को चुना गया है, जिसको लेकर वे बेहद खुश हैं।

छात्र कृष्णा गढ़वी ने कहा कि मेरे स्कूल में बाल वार्ता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें मेरी कहानी पसंद की गई है, मेरी कहानी साहित्य बाल पुस्तक में छपेगी इसको लेकर मुझे बहुत खुशी है।

विद्यार्थियों का कहना है कि मिशन बाल वार्ता से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है।

छात्रा दीया गाडिया ने कहा कि जिसकी भी कहानी अच्‍छी थी,उनकी स्‍टोरी को लेकर प्रेरित किया गया था। चयनित छात्रों में मेरा नाम भी शामिल था। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली। मैं अपने जीवन में कहानी लेखन में करियर बनाऊंगी, मुझे स्‍टोरी लिखना बहुत पसंद है।

प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों की 21 कहानियों को मानकों के अनुरूप पाया गया। शिक्षा विभाग अब इन कहानियों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेगा।

मेहसाणा की सीआरसी कॉर्डिनेटर हेतलबेन मेहता ने बताया कि नौ स्‍कूल के बच्‍चों में से 21 बच्‍चों की कहानियों को पसंद किया गया है। आने वाले समय में कहानियों को पुस्‍तक के तौर पर प्रकाशित किया जाएगा।

प्रतियोगिता के दौरान खेरवा प्राथमिक कुमार शाला में प्रतिभागी बच्चों का संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, साथ ही शिक्षकों की ओर से उन्हें बेहतर लेखन की सीख भी दी गई। गुजरात सरकार का मिशन बाल वार्ता कार्यक्रम स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के कौशल को तराशने में बेहद कारगर साबित हो रहा है।