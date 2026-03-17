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Gujarat Mining Policy : गुजरात सरकार ने छोटे जमीन मालिकों के लिए सीधी आवंटन प्रणाली शुरू की

छोटे किसानों को राहत, खदान पट्टा अब सीधे आवंटन से; सरकार का पारदर्शिता पर जोर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 17, 2026, 02:41 PM
गुजरात सरकार ने छोटे जमीन मालिकों के लिए सीधी आवंटन प्रणाली शुरू की

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने एक 'सीधा आवंटन' प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत छोटे किसान और निजी जमीन मालिक बिना ई-नीलामी के खदान पट्टे प्राप्त कर सकते हैं। खनन क्षेत्र में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के व्यापक प्रयास के तहत यह कदम उठाया गया है, जैसा कि मंत्री ऋषिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा को बताया।

मंगलवार को खान और खनिज क्षेत्र के लिए बजटीय मांगों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, पटेल ने कहा, "12 अक्टूबर, 2022 को एक संशोधन के माध्यम से शुरू किया गया यह सुधार, जमीन मालिकों को सीधे आवेदन करके चार हेक्टेयर तक की खदान लीज हासिल करने में सक्षम बनाता है।"

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत 1,024 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 738 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

पटेल ने कहा कि राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात के खनिज संसाधनों का प्रबंधन 'पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से' कर रही है।

उन्होंने कहा, "खनिज आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए, पुरानी कार्यप्रणालियों की जगह अब 'खनिज नीलामी नियम-2015' और 'गुजरात लघु खनिज रियायत नियम-2017' के तहत ई-नीलामी प्रणाली लागू की गई है।"

मंत्री के अनुसार, अब तक लघु खनिजों के 2,622 ब्लॉक और प्रमुख खनिजों के 57 ब्लॉक नीलाम किए जा चुके हैं, जिससे 66.84 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बताया, "राज्य को अगले 30 वर्षों में रॉयल्टी के रूप में 4,704.47 करोड़ रुपए और नीलामी प्रीमियम के रूप में 10,088.43 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद है।"

पटेल ने चल रही और नियोजित अन्वेषण गतिविधियों की भी जानकारी दी, और बताया कि वलसाड और नवसारी जिलों में वैनेडियम और टाइटेनियम खनिजों के नए भंडार की पहचान करने का काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, छोटा उदेपुर के अंबाडुंगर के साथ-साथ दाहोद और पंचमहाल में भी महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के अन्वेषण का काम शुरू हो गया है।

उन्होंने आगे बताया कि ड्रिलिंग के दौरान प्राप्त खनिज नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए गांधीनगर में एक 'कोर लाइब्रेरी' का निर्माण किया जा रहा है, और दुर्लभ मृदा तत्वों को अलग करने के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने का काम भी शुरू हो गया है।

मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में नीलामी के लिए 189 नए खनिज ब्लॉक तैयार किए गए हैं, जिनमें आठ प्रमुख खनिज शामिल हैं।

गिर सोमनाथ, द्वारका, जामनगर और कच्छ में बॉक्साइट, चूना पत्थर और लिथियम के अन्वेषण के लिए 22.53 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल फरवरी तक गुजरात मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत आगे की खोज गतिविधियों के लिए 12.78 करोड़ रुपए जमा किए गए थे।

कानून लागू करने के बारे में पटेल ने कहा कि सरकार ने खनिज चोरी के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) का रवैया अपनाया है; इसके तहत अवैध परिवहन के लिए जुर्माना 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, और वाहन के प्रकार के आधार पर कंपाउंडिंग फीस 25,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक तय की गई है।

उन्होंने बताया कि जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए 1,04,000 से ज्यादा वाहनों पर नजर रखी जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि जियोमाइन ऐप के जरिए 8,406 मामले दर्ज किए गए, जिनसे 107.89 करोड़ रुपए की वसूली हुई।

गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जब्त किए गए वाहनों को, कोई भी तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले, 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा।

पटेल ने कहा कि खनिज चोरी से होने वाली वसूली 2003-04 में 1.71 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में 252.09 करोड़ रुपए हो गई है; उन्होंने इस बढ़ोतरी का श्रेय सख्त कानून लागू करने और ज्यादा पारदर्शिता को दिया।

इसके बाद विधानसभा ने विभाग की 366.89 करोड़ रुपए की बजटीय मांगों को मंजूरी दे दी।

--आईएएनएस

 

 

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