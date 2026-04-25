भारत समाचार

Gujarat Local Body Elections : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्ण मतदान का आह्वान किया

अहमदाबाद में रोड शो के जरिए भाजपा ने मतदाताओं से पूर्ण मतदान की अपील की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 25, 2026, 06:08 AM
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्ण मतदान का आह्वान किया

 

अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थानीय स्वशासन चुनावों के लिए प्रचार अभियान के शुक्रवार को समाप्त होने के बाद मतदाताओं से सीधे संपर्क कर रही है और पूर्ण भागीदारी का आग्रह कर रही है।

पटेल राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति में अहमदाबाद के पूर्वी इलाकों में आयोजित एक रोड शो के दौरान बोल रहे थे।

आईएएनएस से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रही है और उनसे 100 प्रतिशत मतदान करने की अपील कर रही है।

श्याम शिखर चौराहे से जुलूस शुरू हुआ और इंडिया कॉलोनी, ठक्करबापा नगर अप्रोच रोड, लीला नगर, खोडियार नगर रोड और 80 फीट रोड बेटी बचाओ सर्कल से होते हुए 80 फीट रोड पर खोडियार मंदिर के पास समाप्त हुआ।

कर्णावती महानगर भाजपा अध्यक्ष प्रेरक शाह ने बताया कि वरिष्ठ पार्टी नेताओं की भागीदारी के साथ चार वार्डों में रोड शो का आयोजन किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि आज यहां चार वार्डों को शामिल करते हुए एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है।

रास्ते में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित निवासी मौजूद थे और काफिले के गुजरते ही उन्होंने नेताओं का अभिवादन किया।

भाजपा नेताओं ने भारी संख्या में लोगों के आने की सराहना की और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निवासियों को धन्यवाद दिया।

स्थानीय स्वशासन चुनावों के लिए मतदान 26 अप्रैल को निर्धारित है।

--आईएएनएस

 

 

BJP CampaignPolitical News IndiaGujarat ElectionsBhupendra PatelLocal Body ElectionsIndian Politicsvoter awarenessElection Campaign India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...