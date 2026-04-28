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Gujarat Elections : भाजपा ने वापी नगर निगम चुनाव जीता, मतगणना पर सीएम और डिप्टी सीएम की नजर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 05:17 PM
गुजरात: भाजपा ने वापी नगर निगम चुनाव जीता, मतगणना पर सीएम और डिप्टी सीएम की नजर

गांधीनगर: गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मंगलवार को वोटों की गिनती विभिन्न केंद्रों पर जारी है। शुरुआती नतीजों में भाजपा कई शहरी और ग्रामीण निकायों में स्पष्ट बढ़त बनाती दिख रही है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और पार्टी संगठन नेता रत्नाकरजी मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही नतीजों पर नजर रख रहे हैं।

शुरुआती नतीजों में भाजपा ने वापी नगर निगम चुनाव जीत लिया है और मतगणना जारी रहने के दौरान ही बहुमत के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है।

पार्टी ने बायड नगरपालिका की सभी 24 सीटें भी जीत लीं, जिनमें से 18 उम्मीदवार निर्विरोध और छह मतदान के जरिए चुने गए हैं।

ऊना नगरपालिका में भाजपा ने 36 सीटों वाली संस्था में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। भाजपा ने आठ सीटें निर्विरोध और 16 सीटें चुनाव के जरिए जीतीं, जबकि विपक्ष को अब तक कोई सीट नहीं मिली है।

भाजपा उम्मीदवार राजल बारोट, जो दिवंगत लोक गायक मणिराज बारोट की बेटी हैं, चुने गए उम्मीदवारों में शामिल थीं।

पाद्रा नगर पालिका में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। 28 सीटों में से 11 सीटें बिना मुकाबले के और पांच सीटें वोटिंग के जरिए जीतीं, जबकि कांग्रेस को दो सीटें मिलीं।

दोपहर तक मिले रुझानों के मुताबिक, भाजपा ने तालुका पंचायतों में 573 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 95 और दूसरों को 40 सीटें मिली हैं। जिला पंचायतों में भाजपा को 127 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस ने नौ और अन्य ने चार सीटें जीतीं।

नगर पालिकाओं में भाजपा ने 580, कांग्रेस ने 55 और दूसरों ने 31 सीटें जीती हैं। नगर निगमों में भाजपा को अब तक 118 सीटें मिली हैं, जिनमें 43 सीटें बिना मुकाबले के मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने सात सीटें जीती हैं और ये सभी सीटें वापी से हैं।

26 अप्रैल को हुए इन चुनावों में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल थीं।

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगमों में 49.02 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 59.50 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 61.69 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 62.38 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं, नगर पालिकाओं की 13 सीटों पर हुए उपचुनावों में 55.38 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।

पूरे राज्य में तय केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है, और बाकी नतीजे दिन में बाद में आने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

 

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