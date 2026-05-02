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Gujarat Gaurav Divas : सूरत में परेड, झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 'गुजरात गौरव दिवस' मनाया गया

सूरत में गुजरात गौरव दिवस का भव्य आयोजन, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां
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Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 02:23 AM
सूरत में परेड, झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 'गुजरात गौरव दिवस' मनाया गया

सूरत: शुक्रवार को सूरत राज्य के 66वें 'गुजरात गौरव दिवस' के उत्सव का केंद्र बन गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक भव्य पुलिस परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जनभागीदारी के साथ यह उत्सव मनाया गया।

उत्सव की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा वाई जंक्शन पर सलामी लेने के साथ हुई, जिसके बाद उन्होंने लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम की ओर जाने वाली भव्य परेड को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ-साथ राज्य मंत्रिमंडल, संसद, विधानसभा और शीर्ष प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

आईपीएस अधिकारी डॉ. नवीन चक्रवर्ती के नेतृत्व में गुजरात पुलिस की 18 प्लाटूनों के 750 से अधिक कर्मियों ने परेड में भाग लिया।

परेड में औपचारिक ड्रिल फॉर्मेशन के साथ-साथ गुजरात के विकास की यात्रा को दर्शाने वाली विषयगत झांकियां भी शामिल थीं।

पुलिस के मोटरसाइकिल स्टंट जुलूस का हिस्सा थे और उन्होंने रास्ते भर जमा दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

समारोह की शुरुआत में राज्यपाल ने सलामी ली और फिर परेड शुरू हुई।

मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वंदे मातरम गाया, जबकि भीड़ द्वारा बार-बार 'जय जय गरवी गुजरात' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंज रहे थे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, जिसमें गरबा और आदिवासी नृत्य प्रस्तुतियों ने राज्य की पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शित किया।

जिला प्रशासन के संध्याकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत गायक भाविन शास्त्री और उनके बैंड द्वारा प्रस्तुत संगीतमय प्रस्तुति में 'जय जय गरवी गुजरात' जैसे देशभक्ति गीत शामिल थे।

परेड मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भारी भीड़ इस कार्यक्रम को देखने के लिए एकत्रित हुई।

उपस्थित लोगों में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल, कृषि मंत्री जीतू वाघानी, वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया, स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशरिया, विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी, सांसद मुकेश दलाल और विधायक अरविंद राणा, मोहन डोडिया, संदीप देसाई, मुकेश पटेल और संगीता पाटिल शामिल थे।

--आईएएनएस

 

 

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