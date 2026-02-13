Bhupendra Patel Meeting : जिम्बाब्वे डेलीगेशन ने इंडस्ट्री, ट्रेड और एजुकेशन के फील्ड में गुजरात के साथ रिश्ते बढ़ाने में दिखाई दिलचस्पी

गांधीनगर: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में जिम्बाब्वे की एम्बेसडर स्टेला नकोमो और इंडस्ट्री और कॉमर्स के डिप्टी मिनिस्टर राजेंद्र कुमार मोदी से शिष्टाचार भेंट की और गांधीनगर में डेलीगेशन का स्वागत किया।

यह डेलीगेशन 11 से 15 फरवरी तक अहमदाबाद में होने वाले सौराष्ट्र व्यापार उद्योग मंडल के 12वें ट्रेड शो में हिस्सा लेने के लिए गुजरात आया है।

गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस बारे में अच्छी बातचीत और सलाह-मशविरा किया कि जिम्बाब्वे के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को गुजरात के एसएमई सेक्टर की स्किल्स और एक्सपर्टीज से कैसे मदद मिल सकती है। इस दौरान जिम्बाब्वे के एम्बेसडर और डिप्टी मिनिस्टर ने कहा कि गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑटो हब और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर्स का हब है, और एमएसएमई सेक्टर में भी लीडर है, और जिम्बाब्वे इसका फायदा उठाने के लिए उत्सुक है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिम्बाब्वे के एसएमई सेक्टर की क्षमता और स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में सहयोग के साथ आगे बढ़ने की संभावनाओं की जांच करके उसकी मदद करने की अपनी इच्छा भी जताई, ताकि गुजरात के एमएसएमई की एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जा सके।

जिम्बाब्वे के डेलीगेशन ने एजुकेशन सेक्टर के साथ-साथ इंडस्ट्री और ट्रेड में भी गुजरात के साथ रिश्ते बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने यह भी बताया कि जिम्बाब्वे के पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिसर गांधीनगर में एनएफएसयू में सिक्योरिटी, साइबर क्राइम सिक्योरिटी जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट पर हायर कोर्स कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिम्बाब्वे को आने वाले वाइब्रेंट समिट-2027 और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अगले एडिशन में हिस्सा लेने का न्योता दिया।

जिम्बाब्वे के एम्बेसडर और डिप्टी मिनिस्टर ने उन्हें मार्च 2026 में वहां होने वाली एसएमई प्रदर्शनी में गुजरात के एमएसएमई सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट और राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया।

उन्होंने भरोसा जताया कि एसएमई और ट्रेड से जुड़े लोगों के साथ बातचीत और इंडस्ट्रीज में सीधे जाने से जिम्बाब्वे के एसएमई सेक्टर को नई टेक्नोलॉजी पर आधारित डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे।

इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव कुमार, इंडस्ट्रीज कमिश्नर पी. स्वरूप और मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. विक्रांत पांडे इस कर्टसी कॉल में शामिल हुए।

--आईएएनएस