Bhupendra Patel Statement : 'गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध होंगे', किसानों को सीएम भूपेंद्र पटेल का भरोसा

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को कहा कि गैस सिलेंडर सभी को समय पर उपलब्ध होंगे। साथ ही, दावा किया कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के बावजूद कोई कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री, पीएम-किसान योजना के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से एलपीजी सप्लाई के बारे में अफवाहें न फैलाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जिन लोगों को गैस सिलेंडर की जरूरत है, उन्हें बिना किसी दिक्कत के मिल जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जो वैश्विक हालात बने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को गैस की जरूरत है, तो उसे वह मिलेगी। किसी को भी गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। गैस सिलेंडर सभी को समय पर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने डीबीटी के जरिए योग्य किसानों के खातों में 2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से यह किस्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। इस ताजा किस्त के तहत, गुजरात के लगभग 49.59 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 1,028 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आने की उम्मीद है।

योजना का जिक्र करते हुए पटेल ने कहा कि जब भी किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल से ही किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना पानी के खेती करना बेहद मुश्किल है और यह राज्य के दूर-दराज के इलाकों में पानी पहुँचाने में नर्मदा नहर नेटवर्क की अहम भूमिका को दिखाता है।

सीएम पटेल ने खेती और घरों के लिए बिजली सप्लाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेती के लिए जरूरी बिजली और घरों के लिए बिजली सप्लाई देने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि गुजरात ने दिन-रात बिजली देने का काम अपने हाथ में लिया था, और अब राज्य के लगभग 96 प्रतिशत किसानों को दिन के समय बिजली मिलती है।

--आईएएनएस