Bhupendra Patel Diwali Message : गुजरात के मुख्यमंत्री ने दीपावाली की शुभकामनाएं दीं, गुजरातियों से 'वोकल फॉर लोकल' की भावना अपनाने की अपील

भूपेंद्र पटेल ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, कहा हर घर अपनाए ‘वोकल फॉर लोकल’
Oct 21, 2025, 06:33 AM
गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को राज्य भर के नागरिकों और दुनिया भर के गुजराती परिवारों को दिवाली और विक्रम संवत 2082 नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

सभी के लिए समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाला वर्ष गुजरात के लोगों के लिए नया उत्साह, सामूहिक विकास और निरंतर विकास लेकर आएगा।

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, "यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी भावना से प्रेरित होकर, गुजरात 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन के तहत प्रगति की अपनी ऊंचाई पर अग्रसर है।"

मुख्यमंत्री पटेल ने नागरिकों से स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और उद्यमियों का समर्थन करके त्योहार मनाने की अपील की।

उन्होंने प्रत्येक घर से 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' का संकल्प लेने और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश आगे बढ़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में घोषित राजकोषीय सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार ने व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाकर और भारत की विकास गति को तेज करके इस दिवाली पर खुशी का दोहरा बोनस लाया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इन सुधारों से गुजरात समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने विकसित गुजरात 2047 के विजन को दोहराया, जो प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ है।

उन्होंने गुजरात को देश की प्रगति का इंजन बताते हुए कहा कि 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स राज्य के लिए एक और गर्व का क्षण होंगे।

दीपावली के अवसर पर उन्होंने गुजरात की संस्कृति, विकास और ऊर्जा के पूरे देश को प्रेरित करने की कामना की।

अंत में, उन्होंने नव वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि यह वर्ष गुजरात की प्रगति को और तेज करेगा और एक समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को मजबूत करेगा।

 

 

 

