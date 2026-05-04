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BJP Election Results : 'सभी राज्यों में जीत के लिए माताओं और बहनों का आशीर्वाद ही कुंजी है' : गुजरात भाजपा प्रमुख

गुजरात भाजपा अध्यक्ष बोले- कार्यकर्ताओं की मेहनत और महिलाओं के समर्थन से मिली जीत
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Dainik Hawk·
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May 04, 2026, 03:33 PM
'सभी राज्यों में जीत के लिए माताओं और बहनों का आशीर्वाद ही कुंजी है' : गुजरात भाजपा प्रमुख

गांधीनगर: गुजरात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने सोमवार को कहा कि विभिन्न राज्यों में पार्टी का चुनावी प्रदर्शन ज़मीनी स्तर पर लगातार किए गए प्रयासों और 'माताओं और बहनों के आशीर्वाद' का नतीजा है, क्योंकि मतगणना के रुझान पार्टी को महत्वपूर्ण बढ़त मिलने का संकेत दे रहे थे।

भाजपा के राज्य मुख्यालय में बोलते हुए, विश्वकर्मा ने कहा, "आज की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष, माताओं-बहनों और जनता के आशीर्वाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'अंत्योदय' (अंतिम व्यक्ति का उत्थान) और जन कल्याण के कार्यों का नतीजा है।"

उनकी यह टिप्पणी तब आई जब रुझानों में भाजपा पश्चिम बंगाल की लगभग 200 सीटों पर आगे चल रही थी, जो 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से काफी आगे था।

इस चुनाव में 92 प्रतिशत से अधिक मतदान भी दर्ज किया गया, जो महिलाओं सहित मतदाताओं की भारी भागीदारी का संकेत है।

असम में, जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है, वह लगभग 82 सीटों पर आगे चल रही थी, जिससे राज्य में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। विश्वकर्मा ने कहा कि पार्टी की सफलता 'पूरब से पश्चिम तक' जनता के समर्थन और लगातार किए गए संगठनात्मक कार्यों को दर्शाती है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और राज्य के उमरेठ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद दिया, जहां पार्टी ने उपचुनाव में भी जीत हासिल की। ​​पश्चिम बंगाल का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह नतीजा पार्टी कार्यकर्ताओं के 'सालों के संघर्ष' के बाद आया है और इसे समर्पण और जनता के समर्थन का परिणाम बताया।

मुख्यालय में हुए जश्न में ढोल-नगाड़े, नारेबाज़ी और मिठाइयों का वितरण शामिल था, और इस कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर झालमुड़ी का एक स्टॉल भी लगाया गया था।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सहित कई नेता, मंत्री, पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

पिछले सप्ताह भाजपा ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में जबरदस्त जीत दर्ज की, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उसका दबदबा और मजबूत हुआ।

पार्टी ने सभी 15 नगर निगमों के साथ-साथ 84 में से 78 नगर पालिकाओं, 34 में से 33 जिला पंचायतों और 260 में से 220 तालुका पंचायतों पर जीत हासिल की, जो स्थानीय निकायों में उसकी लगभग पूरी तरह से जीत का संकेत है।

जनता के इस जनादेश की व्यापकता सीटों के बंटवारे में भी दिखाई दी; सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने कई नगर निगमों में 90 प्रतिशत से अधिक सीटें हासिल कीं, जिससे कई स्थानीय निकायों में कोई मान्यता प्राप्त विपक्षी दल ही नहीं बचा। इन चुनावों में 10,000 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुए और 4.18 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इन चुनावों में भाजपा ने अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसे अहम शहरों में अपनी पकड़ और मजबूत की, साथ ही ग्रामीण स्थानीय निकायों में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिससे गुजरात में उसकी व्यापक चुनावी ताकत साबित हुई।

--आईएएनएस

 

 

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