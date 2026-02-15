Gujarat Assembly Art : बजट सत्र से पहले गुजरात विधानसभा में पारंपरिक कलाओं को प्रमुखता दी गई

गांधीनगर: 16 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले गुजरात विधानसभा को राज्य की पारंपरिक कलाओं के प्रदर्शन केंद्र में बदल दिया गया है। राज्य भर के कारीगरों को विधानसभा परिसर में कलाकृतियां बनाने और स्थापित करने का काम सौंपा गया है।

राज्य द्वारा संचालित गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (गर्वी गुर्जरी) के समन्वय से शुरू की गई इस पहल के तहत परिसर में तीन प्रमुख कला रूपों को शामिल किया गया है: कच्छ की मिट्टी के दर्पण का काम, छोटा उदेपुर की वारली कला, और अहमदाबाद की माता नी पछेड़ी, जो कलमकारी शैली की एक पारंपरिक चित्रकला है।

ये कलाकृतियां अब परिसर की विभिन्न दीवारों और हिस्सों की शोभा बढ़ा रही हैं और सत्र में भाग लेने वाले विधायकों, अधिकारियों और आगंतुकों को दिखाई देंगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रयास का उद्देश्य गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था के माध्यम से प्रदर्शित करना है।

यह परियोजना विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास और विरासत संरक्षण के संयोजन पर व्यक्त किए गए व्यापक जोर के अनुरूप है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने संस्थागत सहयोग के माध्यम से हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देना जारी रखा है।

गर्वी गुर्जरी ने कुशल कारीगरों की पहचान करके, उनके कार्यों की प्रस्तुतियों की समीक्षा करके और शिल्प कौशल का आकलन करके स्थापनाओं को अंतिम रूप देने से पहले चयन प्रक्रिया को सुगम बनाया।

निगम से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि चयनित कला रूप गुजरात की लोक परंपराओं की विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता दोनों को प्रतिबिंबित करें।

वारली कलाकृति को छोटा उदेपुर की शिल्पकार अर्चना राठवा ने बनाया है, जो आठ वर्षों से गरवी गुर्जरी से जुड़ी हुई हैं और उन्हें 2022 में राज्य पुरस्कार मिला था।

