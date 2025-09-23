GST Rate Cut India : जीएसटी दरों में कमी का सीधा लाभ देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा: कार्तिकेय शर्मा

फरीदाबाद: राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कमी के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आम जनता, व्यापारी वर्ग, छोटे उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी दरों में कमी का सीधा लाभ फरीदाबाद सहित पूरे देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा।

सांसद कार्तिकेय शर्मा सोमवार को भाजपा फरीदाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष सोहन पाल सिंह के संयोजन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी भारत की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सुधार है। इसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं व्यापारियों के लिए सरल बनाना है। नई व्यवस्था से टैक्स प्रक्रिया आसान होगी और व्यापारियों के लिए कर अनुपालन में सुविधा होगी।

उन्‍होंने कहा कि इस महीने से नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे कई त्‍योहार शुरू होते हैं। इस दौरान लोगों को खरीदारी करनी होती है, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने और सामाजिक कल्याण हेतु सामूहिक रूप से संकल्प लिया। प्रेस वार्ता के दौरान व्यापारियों और नागरिकों को यह जानकारी दी गई कि नई जीएसटी व्यवस्था व्यापारियों के लिए कर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी, डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कर अनुपालन आसान होगा और उपभोक्ताओं को भी इसके लाभ सीधे मिलेंगे।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से व्यवसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए जनता के बीच जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस प्रकार, ‘जीएसटी बचत उत्सव’ कार्यक्रम ने फरीदाबाद में व्यापारियों और नागरिकों में उत्साह और विश्वास का संचार किया और सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में सकारात्मक संदेश दिया।