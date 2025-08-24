भारत समाचार

Shubhanshu Shukla Lucknow Arrival: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु का लखनऊ आगमन, पिता बोले- बेटे ने बढ़ाया देश का गौरव

लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्वागत की भव्य तैयारियां
Aug 24, 2025, 01:14 PM
लखनऊ: भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद अपने घर लखनऊ आ रहे हैं। शुभांशु शुक्ला सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। परिवार और आस-पड़ोस में खुशी का माहौल है। हर कोई अंतरिक्ष यात्री शुभांशु की एक झलक पाने के लिए उत्सुक है।

शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि यह बहुत अच्छी बात है कि राज्य के लोग हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें बहुत खुशी है। यह बहुत मायने रखता है कि हमारे बच्चे को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है और लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि शुभांशु का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, अब वह समय आ गया है। शुभांशु को पूरे देश और प्रदेश की जनता का प्‍यार और आशीर्वाद मिला है। अंतरिक्ष का मिशन भी लोगों के आशीर्वाद से सफल हुआ है। वहीं, कुछ सुरक्षा कारणों से जुड़ी बातें भी हैं। देखते हैं, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। घर के बाहर सड़क का कार्य भी पूरा हो गया है। सरकार अच्‍छा काम कर रही है। इस सड़क से सभी लोगों को फायदा होगा। यह बड़ी खुशी की बात है।

शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला कहती हैं कि बड़े जोश के साथ तैयारियां चल रही हैं। सब बहुत खुश हैं और पूरा परिवार शुभांशु के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। सोमवार को हम एयरपोर्ट जाएंगे, वहां उनसे मिलेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ जश्न मनाएंगे।

शुभांशु की बहन सुचि मिश्रा ने बताया कि भाई के घर आने के अवसर पर खुशी का माहौल है। खुशी जाहिर करने के लिए हमारे पास शब्‍द कम हैं। जल्‍द मुलाकात की उम्‍मीद है। हमारे लिए वह पहले जैसा था, वैसा ही है। भाई ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। शुभांशु के प्रति लोगों का प्‍यार है, जो अलग-अलग तरीके से व्‍यक्‍त कर रहे हैं। प्रोटोकॉल की वजह से बहुत ज्‍यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, जहां तक मुझे जानकारी है कि लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाद रोड शो होगा। इसके बाद स्‍कूल में कार्यक्रम होना है। उसके बाद वह मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे।

 

 

