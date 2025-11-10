भारत समाचार

Green Chilli Benefits : शुगर से कैंसर तक, हरी मिर्च के 5 जबरदस्त फायदे जो बदल देंगे आपकी सेहत

हरी मिर्च से बढ़ेगी इम्यूनिटी, मिलेगा शुगर, दमा और त्वचा रोगों से राहत।
Nov 10, 2025
नई दिल्ली: हरी मिर्च सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी सहायक होते हैं। इसे खाने में शामिल करना काफी फायदेमंद होता है।

हरी मिर्च हमारी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, जो स्किन को पोषण देते हैं और चेहरे पर निखार लाने में मदद करते हैं। शुगर के मरीजों के लिए हरी मिर्च वरदान जैसी है। दो हरी मिर्च को रात को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट मिर्च को निकालकर पानी पी लें। इसका सेवन एक हफ्ते तक करें। यह शरीर में शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

दमे के रोगियों के लिए भी हरी मिर्च लाभकारी है। हरी ताजी मिर्च का एक चम्मच रस लें और उसे शहद में मिलाकर खाली पेट खाएं। इसे दस दिनों तक लगातार करने से दमे के रोगियों को आराम मिलता है और सांस लेने में आसानी होती है।

इसके अलावा, हरी मिर्च फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी कम करने में मदद करती है। खासकर धूम्रपान करने वालों के लिए यह बहुत जरूरी है। हरी मिर्च का नियमित सेवन फेफड़ों की सुरक्षा करता है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है।

हरी मिर्च सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी एक प्राकृतिक औषधि का काम करती है। चाहे वह कैंसर से बचाव हो, त्वचा का निखार हो, शुगर कंट्रोल हो या फेफड़ों की सुरक्षा हो, हरी मिर्च हर मामले में सहायक है।

अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अधिक तीखा खाने से नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा, अगर आपको कोई एलर्जी है तो बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के इसका सेवन करने से बचें।

--आईएएनएस

 

 

