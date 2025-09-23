Greater Noida Traffic : इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 : 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन लागू

ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर पुलिस ने 25 से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में आयोजित होने वाले 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025' को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन किए गए हैं। मालवाहक वाहनों पर रोक लगाई गई है।

यातायात पुलिस के अनुसार 24 सितंबर से 29 सितंबर तक रोज सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और एक्सपोमार्ट के आसपास के मार्गों पर भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दूध, फल, सब्जी और चिकित्सीय वाहनों को छूट दी जाएगी। यात्रियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए पुलिस ने कई मार्ग तय किए हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन हिंडन कट या गलगोटिया कट से होकर नासा गोलचक्कर की पार्किंग तक पहुंचेंगे। सूरजपुर व परीचौक की ओर से आने वाले वाहन एलजी गोलचक्कर और शारदा गोलचक्कर होते हुए निर्धारित पार्किंग तक जाएंगे।

नासा (बड़ा) गोलचक्कर की पार्किंग भरने पर के.सी.सी., जुबिलिएन्ट और यूनाइटेड कॉलेज की पार्किंग का उपयोग किया जाएगा। ट्रेड शो खत्म होने के बाद सभी वाहन पार्किंग से सीधे बाहर निकलेंगे। गाड़ियों को शारदा गोलचक्कर और एलजी गोलचक्कर होते हुए सूरजपुर, फेस-2 और ककराला की ओर जाने की अनुमति होगी। दिल्ली/गाजियाबाद जाने वाले वाहन एनएच-24/09 का प्रयोग करेंगे। वहीं, यमुना एक्सप्रेस-वे और ईस्टर्न पेरिफेरल की ओर जाने के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

दिल्ली से प्रवेश करने वाले भारी और मालवाहक वाहनों को चिल्ला, डीएनडी और कालिंदी बॉर्डर से प्रवेश की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस-वे से दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रक जेवर टोल से पहले ही अलीगढ़ और खुर्जा की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। सूरजपुर, परीचौक और होंडा सीएल चौक से भी मालवाहक वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा। परीचौक पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए यात्री बसों को अंसल प्लाजा के सामने पार्किंग स्थल पर रोकने और वहीं से यात्रियों को पिक-ड्रॉप करने की व्यवस्था की गई है।

एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहनों की आवाजाही में बाधा न आए, इसके लिए पुलिस ने कई वैकल्पिक रूट तय किए हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे पर जाम की स्थिति में एम्बुलेंस को चपरगढ़ कट से वीआईपी रूट से जीरो प्वाइंट की ओर ले जाया जाएगा। महामाया, फिल्मसिटी, चिल्ला, डीएनडी या सेक्टर-37 पर अवरोध की स्थिति में भी अलग-अलग रूट तय किए गए हैं। यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें, यात्रा की योजना पहले से बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। किसी भी असुविधा की स्थिति में यातायात हेल्पलाइन 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है। यह व्यवस्था 29 सितंबर तक लागू रहेगी।