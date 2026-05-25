पेड़ से लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सड़क किनारे एक पार्क में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की पहचान शिवम पुत्र किशोरी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी जनपद महोबा के रूप में हुई है।

शुरुआती जांच में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने पार्क के पास एक युवक को पेड़ से लटका देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

थाना नॉलेज पार्क पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या संदेह को दूर किया जा सके।

--आईएएनएस

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