Greater Noida Accident : ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा: पानी टैंकर से टकराई बुलेट, तीन छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में चुहरपुर अंडरपास के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों छात्र बुलेट पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। चूहरपुर अंडरपास के पास अचानक से एक पानी के टैंकर से उनकी बुलेट की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे की जानकारी मिलते ही बीटा-2 थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ, लेकिन सटीक कारण की जांच जारी है।

जैसे ही हादसे की खबर परिजनों को मिली, वे मौके पर पहुंच गए। मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और मौके पर कोहराम मच गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों छात्र छुट्टी के दिन बाहर घूमने निकले थे और लौटते वक्त यह हादसा हुआ। बुलेट की रफ्तार तेज बताई जा रही है और टैंकर ने अचानक मोड़ काटा, जिससे टक्कर हो गई।

पुलिस अब टैंकर चालक की तलाश कर रही है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है और उसके मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है।

फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

राहगीरों ने तीनों को सड़क पर तड़पते देख पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि इस सड़क हादसे के हर एंगल से जांच कर सके।