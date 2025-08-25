Greater Noida Dowry Murder: निक्की हत्याकांड में चौथी गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी ससुर को भी दबोचा

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में कथित तौर पर दहेज के लिए जला कर मार डाली गई निक्की के ससुर सतवीर भाटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निक्की हत्याकांड मामले में ये अब तक की चौथी गिरफ्तारी है।

सतवीर भाटी की गिरफ्तारी निक्की के देवर रोहित भाटी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद हुई। इससे पहले रविवार को पुलिस ने महिला के पति विपिन भाटी और सास दया भाटी को गिरफ्तार किया था।

यह मामला गुरुवार रात तब सामने आया, जब फोर्टिस अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में भर्ती हुई है। फोर्टिस के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, आगे के इलाज से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद, निक्की के परिजन बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने रविवार को विपिन और दया को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि, रोहित और उसके पिता सतवीर फरार थे और बाद में सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इससे पहले, रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में विपिन के पैर में भी गोली लगी। अधिकारियों के अनुसार, विपिन ने ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने गोली चला दी और उसके पैर में गोली लग गई।

इस बीच, विपिन ने अपनी सफाई में कहा कि निक्की की मौत से उसका और उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है। उसने दावा किया कि निक्की ने खुद को तब आग लगाई जब वह और उसके पिता घर पर नहीं थे, जबकि निक्की की बहन कंचन ने घटना का वीडियो बनाया था। घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कथित तौर पर निक्की के छोटे बेटे ने अपने पिता और दादी को अपनी मां को पीटते और फिर जिंदा जलाते हुए देखा। निक्की के परिवारवालों ने आरोप लगाया है कि जलाने से पहले उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था।

छोटे बेटे ने बताया, "उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला। फिर उन्होंने थप्पड़ मारे। इसके बाद, लाइटर से उन्हें आग लगा दी।" पत्रकारों द्वारा सीधे पूछे जाने पर, उसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि उसके पिता ने ही उनकी हत्या की है।

निक्की की बड़ी बहन कंचन रोहित की पत्नी भी हैं। उसने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह ससुराल वालों की 36 लाख रुपए की दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई थी। उसने कहा कि दहेज की मांग को लेकर उसे भी प्रताड़ित किया गया और पीटा गया। साथ ही, पुष्टि की कि उसने अपनी बहन को जिंदा जलते हुए देखा था।