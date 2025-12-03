भारत समाचार

Greater Noida Murder : नशे में हुई बहस के बाद ईंट से कुचलकर दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, खर्च को लेकर हुआ था विवाद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 04:58 PM
नशे में हुई बहस के बाद ईंट से कुचलकर दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 थाने की पुलिस ने शराब के नशे में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल ईंट (आलाकत्ल) भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे आपसी विवाद और खर्चे को लेकर हुई बहस मुख्य कारण बनी।

पुलिस को बुधवार को गोपनीय सूचना मिली कि हाल ही में हुई हत्या का मुख्य आरोपी सौरभ किसी भी समय क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्पार्क मिंडा कंपनी के गेट से हौलेण्ड चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया और दबिश देकर आरोपी सौरभ पुत्र संजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी सौरभ ने पुलिस को बताया कि वह विक्रम पुत्र नागेंद्र का बचपन का दोस्त है और दोनों ग्राम हबीबपुर में एक किराए के कमरे में साथ रहते थे। दोनों ने 1 दिसंबर की रात साथ में शराब पी और उसी दौरान खर्चे को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। शराब के नशे में धुत सौरभ ने गुस्से में कमरे में रखी ईंट उठाकर विक्रम के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक के भाई की शिकायत पर थाना इकोटेक-3 में केस दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। गिरफ्तार आरोपी सौरभ मूलरूप से जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ का निवासी है, जबकि वह वर्तमान में ग्राम हबीबपुर, थाना इकोटेक-3 क्षेत्र में रह रहा था।

--आईएएनएस

 

 

Greater Noidamurder caseAlcohol-related crimepolice investigationCrime Newslaw enforcementpublic safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...