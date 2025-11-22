भारत समाचार

Greater Noida Suicide : ग्रेटर नोएडा में 22 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पुलिस ने शुरू की जांच

मिग्सन ट्विन्स सोसायटी में 16वीं मंजिल से युवती की संदिग्ध आत्महत्या
Nov 22, 2025, 03:56 AM
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित मिग्सन ट्विन्स सोसायटी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।

यह घटना शुक्रवार दोपहर को हुई, जिससे सोसाइटी में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान शालू पुत्री नरेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, मिग्सन ट्विन्स सोसायटी के टावर-5 के 16वें फ्लोर पर शालू अपने एक दोस्त के साथ मौजूद थी।

घटना के दौरान उसका दोस्त भी फ्लैट में मौजूद था। अचानक युवती ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। गिरने की आवाज और अफरातफरी के बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सूरजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने शालू के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

वहीं, घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों और फील्ड यूनिट की टीम ने विस्तृत निरीक्षण भी किया। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि जिस वक्त युवती ने यह कदम उठाया, उस समय उसके दोस्त की मौजूदगी थी। इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दे दी है और परिवार के आने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की हर संभव एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल फोन व सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से स्थिति सामने आ पाएगी।

वहीं, मृतका के परिजनों के बयान भी जांच के लिए अहम होंगे। इस घटना ने एक बार फिर हाईराइज सोसायटी में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। पुलिस जांच पूरी होने तक मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

