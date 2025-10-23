भारत समाचार

Greater Noida Murder: डबल मर्डर केस का वांछित आरोपी निखिल गिरफ्तार, तमंचा और कार बरामद

जारचा पुलिस ने सैंथली डबल मर्डर केस के आरोपी निखिल को किया गिरफ्तार
Oct 23, 2025, 03:23 PM
ग्रेटर नोएडा:  ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सैंथली गांव में पंचायत के दौरान हुई डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात में वांछित चल रहे आरोपी निखिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट कार बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, थाना जारचा क्षेत्र के ग्राम सैंथली में 20 अक्टूबर को नाली के पानी को लेकर हुए विवाद के दौरान पंचायत के बीच में अचानक फायरिंग हो गई थी। इस घटना में चाचा-भतीजे अजयपाल और दीपांशु की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई थी।

इस मामले में मृतकों के परिजनों द्वारा थाना जारचा में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपी निखिल बरहेला समेत कई अन्य लोगों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर थाना जारचा पुलिस टीम ने निखिल बरहेला (उम्र 25 वर्ष) निवासी ग्राम कोट गांव, थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर को ग्राम आनंदपुर पुलिया से खटाना की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य फरार अभियुक्तों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। वहीं, पुलिस की टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी, लेकिन जारचा पुलिस की तत्परता और सक्रियता से अब इस मामले में बड़ी प्रगति हुई है।

पुलिस अधीक्षक ने जारचा थाने की टीम की सराहना की और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा जताया है। इस पूरे मामले में थाना जारचा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

 

 

