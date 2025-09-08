भारत समाचार

Greater Noida Firecracker Factory : अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों का माल जब्त, तीन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार
Sep 08, 2025, 01:11 PM
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बोडाकी गांव में एक निर्माणाधीन मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने आईएएनएस से बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बोडाकी गांव में छापेमारी दी। छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने का सामान और उनकी पैकिंग करने का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से करीब 20 से 25 लाख रुपए की कीमत के पटाखे और पटाखे बनाने का सामान बरामद किए हैं।

उन्होंने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि लोग पटाखे बनाकर पैकिंग कर रहे थे। वहां से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के रामलखन (33), फरकनगर के आजाद (20), और बहराइच के राजेंद्र (19) के रूप में हुई है।

पुलिस ने मौके से 1,004 किलोग्राम तैयार अनार पटाखे, 100 बोरी नलकी और लगभग 1,500 किलोग्राम पटाखे बनाने की सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री में मैग्नीशियम पाउडर, स्मैक लेस पाउडर, कटन पाउडर और टीआई पाउडर जैसे खतरनाक रासायनिक पदार्थ शामिल हैं।

इसके अलावा, पुलिस ने मौके से छह दाब मशीनें, एक इलेक्ट्रॉनिक दाब मशीन, एक स्प्रे मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया है। पटाखों के सामानों की कीमत लाखों में बताई जा रही है।

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने आगे बताया कि आरोपी दशहरा और दीपावली के लिए पटाखे तैयार कर रहे थे और इन्हें आगे सप्लाई करने की फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इस गोरखधंधे से जुड़े अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जहां-जहां भी इस तरह फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा है, उनकी निशानदेही की जा रही है, जल्द ही सभी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस की टीम का भी गठन किया जाएगा। इस फैक्ट्री से जुड़े सभी लोगों की भी तलाश की जा रही है।

 

 

