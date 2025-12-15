Greater Noida Fog : ईस्टर्न पेरिफेरल पर टकराए 10 से ज्यादा वाहन, हाइवे पर लगातार कोहरे का अनाउंसमेंट कर रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा: एनसीआर में लगातार बढ़ते घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ऐसे हालात में पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है।

ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे को देखते हुए दादरी कोतवाली की कोट चौकी पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतते हुए वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। एनएच-91 पर दादरी कोट चौकी पुलिस द्वारा लगातार हाईवे पर गश्त की जा रही है।

पुलिसकर्मी घने कोहरे के बीच हाईवे पर मौजूद रहकर अनाउंसमेंट के माध्यम से वाहन चालकों को जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से विपरीत दिशा में वाहन न चलाने, तेज रफ्तार से बचने और निर्धारित लेन में ही चलने की सख्त सलाह दे रही है। इसके साथ ही वाहन चालकों से फॉग लाइट का प्रयोग करने, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अनावश्यक ओवरटेक न करने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

इसी बीच ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। ग्राम दादूपुर के सामने चलते ट्रक में पीछे से आ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे एक दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और सड़कों पर आलू बिखर गए, जिससे यातायात और भी बाधित हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही एसीपी दनकौर, थाना प्रभारी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तत्काल ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है।

क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाया गया, ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे के बाद मार्ग को जल्द ही क्लियर करा दिया गया है और फिलहाल यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। पुलिस ने एक बार फिर वाहन चालकों से अपील की है कि घने कोहरे के दौरान बेहद सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

--आईएएनएस