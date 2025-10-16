भारत समाचार

Greater Noida Fire : ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी के बेसमेंट में लगी आग, चार घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र में उद्योग केंद्र प्रथम के प्लॉट नंबर 315 में स्थित एक निजी कंपनी के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन ईकोटेक-III से तत्काल एक दमकल गाड़ी मौके के लिए रवाना की गई।

जब फायर टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि आग तेजी से फैल चुकी है और उसका रूप काफी भयंकर होता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निर्णय लेते हुए अन्य स्टेशनों से अतिरिक्त दमकल गाड़ियों की मांग की गई। कुछ ही देर में जनपद के विभिन्न फायर स्टेशनों से कुल पांच वाहन मौके पर पहुंच गए।

फायर कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का अभियान तेज कर दिया। बेसमेंट में धुएं का घनघोर गुबार होने के कारण बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन फायर टीम ने सुरक्षा उपकरणों के साथ साहसिक तरीके से अंदर प्रवेश कर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रखा।

करीब चार घंटे की कड़ी मेहनत और संयुक्त प्रयासों के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया। बड़ी बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, आग लगने के कारण बेसमेंट में रखे सामान और मशीनरी को नुकसान पहुंचा।

फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकता है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में फायर कर्मियों की मदद की और समय रहते अधिक गाड़ियां बुलाए जाने से बड़ा हादसा टला।

फायर विभाग ने सभी औद्योगिक इकाइयों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वे अग्निशमन यंत्रों को अद्यतन रखें और समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से कराएं।

 

 

