Greater Noida Police Encounter : पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध हथियार और बाइक बरामद

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल 2026 को थाना दनकौर में डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम अट्टा फतेहपुर निवासी कासिम (उम्र करीब 48 वर्ष) पर गांव के ही रहने वाले कायदे आजम ने खेत पर काम करते समय जानलेवा हमला कर दिया।

बताया गया कि आरोपी ने गाली-गलौज के बाद देसी तमंचे से कासिम पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल कासिम को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना दनकौर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

इसी क्रम में 7 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम खजूर वाले बाबा अंडरपास के पास सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान कायदे आजम (उम्र लगभग 23 वर्ष) पुत्र शमशेर, निवासी ग्राम अट्टा फतेहपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई है।

पुलिस ने मौके से उसके कब्जे से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस (.315 बोर) और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना दनकौर में धारा 109 और 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस