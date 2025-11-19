Greater Noida Accident : निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, कई लोग मलबे में दबे, बचाव कार्य जारी

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर ढह गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लेंटर गिरने के समय वहां काम कर रहे 10 से अधिक मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

अचानक गिरी इस छत के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक लगभग तीन लोगों को सुरक्षित निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

फिलहाल बाकी मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है। निर्माण स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार लेंटर डालने का काम चल रहा था और उसी दौरान अचानक संरचना ढह गई।

हादसे के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक रूप से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कमजोर संरचना को संभावित कारण माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

घटनास्थल पर भारी पुलिसबल तैनात किया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और बचावकर्मियों के काम में बाधा न आए। बचाव टीमें मशीनों की मदद से मलबा हटाने में लगी हुई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी दबे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय निवासियों में इस हादसे को लेकर भय और आक्रोश दोनों दिखाई दे रहा है। आसपास के क्षेत्रों के लोग भी घटनास्थल पर जुटे हुए हैं और राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं।

