Greater Noida Suicide : ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित ऐस सिटी सोसाइटी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक महिला और उसके 11 वर्षीय बेटे ने 13वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

मृतका की पहचान साक्षी चावला (37) और उनके पुत्र दक्ष चावला (11) के रूप में हुई है। दोनों ऐस सिटी सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही निवासी थे।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ऐस सिटी सोसाइटी में एक महिला और उसका 11 साल का बेटा 13वीं मंजिल से कूद गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें दोनों ने दुनिया छोड़ने की इच्छा जताई थी। पुलिस के अनुसार, परिवार लंबे समय से मानसिक तनाव में था। मृतक बच्चा दक्ष मानसिक रूप से बीमार था, जिससे परिवार पर काफी दबाव था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मृतका साक्षी चावला और उनके बेटे के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मां तनाव में थी। यही वजह रही कि दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया।

पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। लोग इस परिवार के साथ हुई त्रासदी को लेकर गहरे सदमे में हैं। फिलहाल पुलिस अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है।