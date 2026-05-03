Great Nicobar Project : ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को मिलेगा बल : लेफ्टिनेंट जनरल सी.ए. कृष्णन (सेवानिवृत्त)

बेंगलुरु: लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सीए. कृष्णन ने रविवार को 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने इसे भारत के रणनीतिक भविष्य का बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि यह देश को समुद्री क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति प्रदान करेगा।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सीए. कृष्णन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है। इसके महत्व को समझने के लिए, हमें मलक्का जलडमरूमध्य की भूमिका को भी समझना होगा। यह जलडमरूमध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, जिससे यह वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक अहम रास्ता, चीन से लेकर दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका तक, बन जाता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक है, जो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप इस रास्ते के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह के ठीक सामने है। इसकी नजदीकी, लगभग 180 किमी, का मतलब है कि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन तटों के बहुत करीब से गुजरता है, जो इस द्वीप के रणनीतिक महत्व को उजागर करता है।"

उन्होंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के महत्व पर बात करते हुए कहा, "यह एक रणनीतिक लाभों का पैकेज है, जो हमें वरदान के रूप में मिला है। यह दशकों से हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं हो पाया है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक के उत्तरी किनारे पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच पूरा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पड़ता है, जो इस इलाके को समुद्री निगरानी और प्रभाव के लिहाज से बेहद अहम बनाता है। ग्रेट निकोबार जैसे हमारे संप्रभु क्षेत्र पर एक मजबूत पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसके बिना, इन समुद्री जलक्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने की हमारी क्षमता सीमित ही रहेगी।”

उन्होंने बताया, "भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट अभी कोलंबो और सिंगापुर के रास्ते होता है। अगर यह प्रोजेक्ट योजना के अनुसार विकसित होता है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही संभाला जा सकता है, और यह वैश्विक शिपिंग ट्रैफिक को भी आकर्षित करेगा। यह प्रोजेक्ट रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य लाभ प्रदान करता है। 2047 तक, जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है, तो हमारे पास पर्याप्त रणनीतिक प्रभाव होना चाहिए, चाहे वह सैन्य रूप से हो या आर्थिक रूप से। यह आक्रामकता के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऐसी क्षमता और सामर्थ्य रखने के बारे में है, जिससे हमारे प्रभाव का सम्मान हो। यह प्रोजेक्ट एक मजबूत नौसैनिक अड्डा और एक ग्रीनफील्ड एयरबेस प्रदान करेगा, जिससे भारत की समुद्री उपस्थिति और मजबूत होगी। इसके संयुक्त रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा लाभ भारत को दुनिया के इस क्षेत्र में अपना उचित प्रभाव जमाने में मदद करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "एक काल्पनिक स्थिति में, अगर मलक्का जलडमरूमध्य में कुछ हो जाता है, तो यह दुनिया के लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि सुंडा जलडमरूमध्य या लोम्बोक जलडमरूमध्य जैसे वैकल्पिक मार्ग क्षमता के मामले में इसके बराबर नहीं हैं और इनसे कई दिनों की देरी के साथ-साथ लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएं भी पैदा होंगी, हालांकि निकट भविष्य में ऐसी स्थिति की संभावना कम ही है, क्योंकि इस क्षेत्र के देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच ऐसी कोई सैन्य या वैचारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है जिससे कोई संघर्ष पैदा हो सके। एकमात्र अप्रत्याशित जोखिम व्यापक वैश्विक तनावों से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर, मलक्का क्षेत्र की स्थिति होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अन्य रणनीतिक चोक पॉइंट्स की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर है।"

उन्होंने बताया, "पहले इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर आलोचना होती थी, लेकिन उनमें से कई घटनाएं तो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के दायरे में भी नहीं आती थीं। अब, हमारा ध्यान अपने खुद के रणनीतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर होना चाहिए, जैसे कि ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्षेत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बहुत करीब, सुमात्रा से लगभग 180–190 किमी, फुकेत से लगभग 500 किमी, पेनांग से 700 किमी, और सिंगापुर से लगभग 1,250 किमी की दूरी पर, स्थित है। इसके विपरीत, यह चेन्नई से लगभग 1,600 किमी और कोलकाता से 2,000 किमी दूर है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर, ऐसे द्वीप का संप्रभु स्वामित्व होने के कारण भारत को कितना बड़ा रणनीतिक लाभ प्राप्त है।"

उन्होंने 2047 तक, भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की उम्मीद जताते हुए कहा, "यह प्रोजेक्ट इसके दिशा को और मजबूत करता है और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने की भारत की क्षमता को काफी हद तक बेहतर बनाता है। आज, जहाज, जिनमें पनडुब्बियां और सर्वेक्षण जहाज भी शामिल हैं, मलक्का जलडमरूमध्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते हैं, और हमारी तरफ से उन पर नजर रखना सीमित होता है। इस बुनियादी ढांचे के साथ, भारत को ऐसी गतिविधियों के बारे में कहीं ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। हालांकि हम पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर ही काम करेंगे और गैर-कानूनी रूप से कोई दखल नहीं देंगे, फिर भी हमारी निगरानी क्षमता में काफी सुधार होगा। इस नजरिए से देखें तो, कोई भी बड़ी शक्ति इस क्षेत्र में बढ़ी हुई निगरानी क्षमता को पसंद नहीं करेगी। यह स्वाभाविक है कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट रणनीतिक हितों पर असर डालता है, और अगर दुनिया भर में इसे टालने या अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करने की कोशिशें की जाएं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।"

कृष्णन ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को तो आना ही है; यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी राय में, यह भारत के आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकता है। इसलिए, पर्यावरण को लेकर चिंतित लोगों के लिए बेहतर तरीका यह है कि वे इस प्रोजेक्ट का विरोध न करें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि पर्यावरण मंजूरी में रखी गई सभी शर्तों का सख्ती से पालन हो। ध्यान सरकार और इसे लागू करने वाली एजेंसियों का साथ देने पर होना चाहिए, ताकि हर सुरक्षा उपाय को ठीक से लागू किया जा सके और जमीनी स्तर पर पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम से कम हो।"

उन्होंने 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' के विरोध को लेकर कहा, "हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि क्या कोई भी गतिविधि बाहरी फंडिंग या निर्देशों से प्रभावित हो रही है, चाहे वह कार्यकर्ताओं, एनजीओ या राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से हो। यह सतर्कता सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं पर लागू होनी चाहिए, विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर जिनका रणनीतिक महत्व इतना अधिक हो। साथ ही, यह चिंता अधिक व्यापक है और केवल इसी परियोजना तक सीमित नहीं है। ग्रेट निकोबार में मूल निवासियों की आबादी कम है, जिसमें 'शोम्पेन' और 'निकोबारी' जनजातियां शामिल हैं, साथ ही मुख्य भूमि से आकर बसे लोग भी हैं। परियोजना क्षेत्र के भीतर केवल कुछ विशिष्ट बसावट वाले इलाके ही आते हैं, और इन समुदायों की सुरक्षा करना परियोजना की शर्तों और नियोजन ढांचे का एक हिस्सा है।"

--आईएएनएस