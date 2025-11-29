Govinda Statement : पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में पुनः स्थापित हुआ भारत का सम्मान: गोविंदा

नागपुर: बॉलीवुड एक्टर और शिसेना नेता गोविंदा ने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोगों को जीत मिली थी और इस बार हमें यही उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं।

वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर गोविंदा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि हर कोई अपनी परिस्थिति देखने के बाद देश के सामने अपनी विचारधारा रखता है। देश के लिए जरूरी और सामूहिक तौर पर सहमति से जो भी हो, उसे करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, उन पर काम हुआ है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में भारत का सम्मान पुनः स्थापित हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा का महत्वपूर्ण योगदान है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शुभकामनाएं देता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गोविंदा ने कहा कि हम लोगों पर कृपा है कि हम ऐसे प्रधान पुरुष को देख पाए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिक्रियाएं नहीं देता हूं। रोजाना बयानबाजी होती रहती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो योग्य हैं, प्रभु उन पर कृपा प्रदान करें।

वहीं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच एनसीपी (शरद पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को एनडीए नेताओं की 'पैसे पर आधारित' कैंपेनिंग की कड़ी आलोचना की। पवार ने आरोप लगाया कि एनडीए के सहयोगी परफॉर्मेंस के बजाय फंड के वादे के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, “पैसे और फंड के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, यह अच्छा संकेत नहीं है।”

बता दें कि अजीत पवार ने हाल ही में मालेगांव नगर पंचायत में वादा किया था कि अगर एनसीपी उम्मीदवार जीते तो शहर के लिए काफी फंड दिए जाएंगे और चेतावनी दी थी कि जो क्षेत्र पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें मदद नहीं मिलेगी। उनके इस बयान के बाद विवाद बढ़ा तो बाद में अजीत पवार ने सफाई देते हुए कहा कि वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का सम्मान करते हैं और पब्लिक लाइफ में गलतियां हो सकती हैं।

--आईएएनएस