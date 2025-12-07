Govardhan Encounter : गोवर्धन पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी का एनकाउंटर, तमंचा और कारतूस बरामद

मथुरा: गोवर्धन पुलिस ने शनिवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के डीग जिले के शातिर अपराधी संजय उर्फ आकाश को एक मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि संजय वही मुख्य आरोपी है, जिसने कुछ दिन पहले अपहरण के एक वांछित आरोपी को छुड़ाने के लिए गोवर्धन पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में एक एसआई घायल हो गया था।

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम करीब 7 बजे कुंजीलाल तिराहा के पास चेकिंग लगाई गई थी। इस दौरान एक बाइक पर दो युवक सवार होकर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे रुके नहीं बल्कि भागने लगे। दोनों भागते हुए एक कच्ची सड़क पर चले गए लेकिन इसी बीच उनकी गाड़ी फिसल गई और वे गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की।

पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में, अपराधी संजय निवासी इकलहरा (कोतवाली डीग, राजस्थान) के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। हालांकि, उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा।

गिरफ्तार किया गया संजय वही अपराधी है, जिसने 5 दिसंबर को राजस्थान के इकलहरा गांव में अपहरण के आरोपी अमित को पकड़ने गई गोवर्धन पुलिस टीम पर हमला किया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर न केवल आरोपी अमित को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था, बल्कि गोवर्धन थाने में तैनात उप निरीक्षक (एसआई) नितिन त्यागी के साथ बुरी तरह मारपीट भी की थी।

बताया जा रहा है कि संजय ने लोहे के तार से एसआई त्यागी का गला दबाकर जान से मारने का भी प्रयास किया था, जिससे एसआई घायल हो गए थे।

पुलिस ने घायल अपराधी संजय को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फरार साथी की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही ही हैं।

