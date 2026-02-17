Gorakhpur Police Accident : गोरखपुर में बदमाश पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, एक दारोगा की मौत, दो घायल

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाश को गिरफ्तार निकली पुलिस टीम की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक दारोगा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतक की पहचान रामगढ़ताल थाने के दारोगा संतोष कुमार के रूप में हुई है। हादसे में एसएसआई रमेश चंद्र कुशवाहा, महिला दारोगा गीता समेत अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब पुलिस टीम स्कॉर्पियो वाहन से दबिश देने जा रही थी और वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। रामगढ़ताल थाने की टीम एक जालसाजी के मामले में दबिश देने के लिए महराजगंज जिले गई थी। टीम में एसएसआई रमेश चंद्र कुशवाहा, दारोगा संतोष कुमार, महिला दारोगा गीता, चालक और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। मंगलवार सुबह करीब 6:45 बजे जब टीम महराजगंज के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के कतरारी इलाके से गुजर रही थी, तभी स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को झपकी आ जाने से वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया और सीधे एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दारोगा संतोष कुमार की मौत हो गई। वहीं एसएसआई रमेश चंद्र कुशवाहा और महिला दारोगा गीता की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि चालक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभिनव त्यागी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में एक दारोगा की मौत हुई है और अन्य घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामला दर्ज कर हादसे की सही वजह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी घटना की सही जानकारी जुटाई जा रही है।

क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम निजी वाहन से बदमाशों को पकड़ने के लिए गई थी। इस दौरान हादसे में एक दरोगा की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल है उनका इलाज जारी है।

--आईएएनएस