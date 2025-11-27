नई दिल्‍ली: रेलवे प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए गोरखपुर-पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार इज्जतनगर तक कर दिया है। यह नई सुविधा गुरुवार से लागू हो गई है, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

नए रूट विस्तार के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 सालों में उत्तर प्रदेश के रेलवे विकास में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश को मात्र 1,109 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था, जो राज्य के आकार और रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से बेहद कम था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला, रेलवे बजट लगातार बढ़ाया गया। इसे दोगुना, तिगुना और फिर चौगुना किया गया। आज प्रदेश का रेलवे बजट 2014 की तुलना में लगभग 18 गुना बढ़कर 19,858 करोड़ रुपए हो गया है।

उन्होंने बताया कि इस निवेश से प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विकास हुआ है, जिसमें 157 नए रेलवे स्टेशन और अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के तहत मौजूदा स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शामिल है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीलीभीत के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद जितिन प्रसाद ने लगातार मजबूत प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा, "नई ट्रेन सेवा से बरेली, पीलीभीत और गोरखपुर के बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। इसमें जितिन प्रसाद जी की भूमिका बेहद अहम रही है।"

वहीं, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीलीभीत आए और रेल मंत्री ने पीएम के किए वादों को जमीन पर उतारकर पूरा किया है।

गोरखपुर-पीलीभीत-इज्जतनगर तक विस्तारित यह ट्रेन सेवा न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और विकास को भी नई गति देगी।

--आईएएनएस