Bihar Crime : सनकी पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी, आरोपी पति मौके से फरार

गोपालगंज": आम तौर पर कोई भी विवाहित महिला अपने पति के साथ अपने आपको सबसे सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जब पति ही उसके प्राण लेने पर उतारू हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के गोपालगंज जिले में देखने को मिला है, जहां एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक, यह दिल दहला देने वाली घटना कटेया थाना क्षेत्र के अमेया बांके गांव की बताई जा रही है, जहां पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान नाजिया खातून के रूप में हुई है, जो सहादुल मियां की पत्नी थी और दो बच्चों की मां थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

लोग इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। बताया गया कि घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों के अनुसार, नाजिया खातून की शादी वर्ष 2019 में सहादुल मियां से हुई थी। शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रविवार की सुबह भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ एफएसएल टीम भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी है। हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) आनंद मोहन गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

एसडीपीओ ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विवाद के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना के बाद घर में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

--आईएएनएस