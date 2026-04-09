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Gopalganj Land Mafia : गोपालगंज पुलिस की भू-माफिया पर बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी से सियासी हलचल तेज

गोपालगंज में जमीन माफिया गंग दयाल यादव गिरफ्तार, जांच में राजनीतिक कनेक्शन की संभावना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 03:51 AM
बिहार : गोपालगंज पुलिस की भू-माफिया पर बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी से सियासी हलचल तेज

पटना: गोपालगंज पुलिस ने जमीन माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एक बड़े माफिया की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि आरोपी के बिहार के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से कथित तौर पर जुड़े होने की बात सामने आई है।

पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, जिला पुलिस ने नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंजारी मोड़ के पास एक विशेष छापा मारा और जमीन माफिया के कथित सरगना गंग दयाल यादव को गिरफ्तार कर लिया।

इस अभियान के दौरान तीन अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे इस समय पूछताछ की जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी काफी समय से जमीन पर कब्जा करने और जमीन से जुड़े विवादों में सक्रिय था। गंग दयाल यादव पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और वह पहले भी जेल जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि गंग दयाल यादव को इस क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने वाले के तौर पर जाना जाता है। उसके काम करने का तरीका यह था कि वह विवादित जमीनों को सस्ते दामों पर खरीद लेता था और फिर उन पर कब्जा कर लेता था।

जांचकर्ता अब उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जिसमें उसके वे अन्य साथी भी शामिल हैं जिन पर अवैध कब्जे और जमीन से जुड़े विवादों में शामिल होने का आरोप है।

गोपालगंज पुलिस ने बुधवार को यादव को जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है; ऐसी खबरें आ रही हैं कि गंग दयाल यादव का बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी से गहरा जुड़ाव है।

हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि अब तक ऐसे किसी भी जुड़ाव की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद शुरू की गई थी, और इससे क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है।

एसपी विनय तिवारी ने कहा कि अवैध कब्जे और जमीन से जुड़े विवादों के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जमीन माफियाओं के खिलाफ यह अभियान पूरी ताक़त के साथ जारी रहेगा।

पुलिस ने संकेत दिया है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी गिरफ़्तारियां होने की संभावना है; पूछताछ का उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है।

इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि जांच से और भी कई खुलासे हो सकते हैं, खासकर उसके कथित राजनीतिक जुड़ावों को देखते हुए।

--आईएएनएस

 

 

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